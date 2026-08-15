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Країна без виходу до моря почала топити кораблі, щоб врятувати свою АЕС

Артур Крижний — 15 серпня, 14:00
Країна без виходу до моря почала топити кораблі, щоб врятувати свою АЕС
Фото: Getty Images

Угорщина почала затоплювати дві баржі в Дунаї, щоб підняти рівень води біля єдиної атомної електростанції країни "Пакш" і не допустити її повної зупинки через посуху.

Про це пише Bloomberg.

Рівень води біля насосної станції АЕС уже піднявся приблизно на один сантиметр, заявив у суботу прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Паралельно робітники споруджують підводний бар'єр, який має сповільнити течію та збільшити обсяг води, доступної для охолодження станції. Протягом дня на будівництво планують доставити близько 5 тис. тонн каменю.

Причиною проблем стала тривала посуха та рекордно низький рівень Дунаю, воду з якого "Пакш" використовує для охолодження. АЕС потужністю близько 2 ГВт зараз виробляє лише близько 485 МВт електроенергії. Reuters також оцінює її завантаження приблизно у чверть від загальної потужності.

За прогнозами, на початку наступного тижня Дунай може опуститися до рівня, за якого доведеться вимкнути одну з двох турбін, що залишаються в роботі. Подальше падіння води загрожує повною зупинкою станції.

За оцінкою Мадяра, повна зупинка "Пакша" коштуватиме Угорщині щонайменше $159 млн на місяць без урахування втрат бізнесу через обмеження енергопостачання.

Нагадаємо:

На початку серпня Угорщина вже готувалася повністю зупинити АЕС "Пакш" через рекордно низький рівень Дунаю. Тоді станція скоротила генерацію приблизно до 10% своєї потужності.

Після тимчасового підйому води 10 серпня Угорщина почала повертати в роботу ще одну турбіну "Пакша", однак влада попереджала, що покращення може бути нетривалим.

АЕС Угорщина

Угорщина

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