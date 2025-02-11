У середу діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
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У середу 12 лютого застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Як зазначають у повідомленні, обмеження застосовуватимуть у такі години:
- 07:00 – 11:00
- 15:00 – 21:00
Відключень для побутових споживачів не передбачають.
Причиною введення обмежень є пошкодження енергообʼєктів після російських обстрілів.
Нагадаємо:
У звʼязку із пошкодженнями мережі, у місті Дніпро запровадили екстрені відключення світла.