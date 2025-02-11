У середу діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу

У середу 12 лютого застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у повідомленні, обмеження застосовуватимуть у такі години:

07:00 – 11:00

15:00 – 21:00

Відключень для побутових споживачів не передбачають.

Причиною введення обмежень є пошкодження енергообʼєктів після російських обстрілів.

Нагадаємо:

У звʼязку із пошкодженнями мережі, у місті Дніпро запровадили екстрені відключення світла.