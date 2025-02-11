Справа на 500 млрд доларів: Трамп заявив, що Україна згодна надати США рідкісноземельні мінерали

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.

Про це пише LIGA.net, посилаючись на інтерв'ю Трампа для Fox News.

"У них є надзвичайно цінні землі з погляду рідкісноземельних [мінералів], з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [на підтримку України]", – сказав Трамп.

Він наголосив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться домовитися про мирну угоду з РФ.

Трамп заявив, що хоче еквівалент рідкісноземельних мінералів на суму приблизно $500 млрд, і в Україні "по суті погодилися це зробити".

"Я сказав їм: "Ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", – сказав президент США.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські окупанти захопили менше 20% корисних копалин, але Україні потрібна допомога аби захистити те, що залишилось.