В Україні працюють шість з девʼяти енергоблоків АЕС, інші у ремонті – Шмигаль

Перший віце-прем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що з дев'яти підконтрольних Україні атомних енергоблоків три перебувають на ремонті.

Про це Шмигаль

повідомив

у Верховній Раді.

За словами Шмигаля, на п'яти енергоблоках АЕС ремонтні роботи вже завершено.

Загалом на кінець серпня Україна має 15 гігават генеруючої потужності. До першого листопада вона, за словами Шмигаля, має зрости до 19,6 гігават, до кінця року — до 21,4 гігават.

Водночас перший віце-прем'єр уточнив, що ці плани залишаться актуальними, якщо ворог не знищить відновлені генеруючі потужності.

Понад 40% генерації в Україні забезпечують АЕС, близько 20% — теплові електростанції та 15% — гідроенергетика.

За словами Шмигаля, держава вже відремонтувала 4,8 гігават потужності, ще близько 4 перебувають у ремонті.

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