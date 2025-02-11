Новости 11 февраля: редкоземельные минералы, достройка Хмельницкой АЭС

О чем говорили сегодня?

О Трампе: Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.

Об АЭС: Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Об электроэнергии: В среду 12 февраля будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

О лекарствах: Зеленский назначил заседание СНБО по уменьшению цен на лекарства на среду 12 февраля.

Эксклюзив ЭП

Металлы в обмен на безопасность. Какие недра заинтересовали Трампа и что может дать Украина?

Чем богаты украинские недра и что страна может предложить миру?