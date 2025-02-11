Новости 11 февраля: редкоземельные минералы, достройка Хмельницкой АЭС
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О чем говорили сегодня?
О Трампе: Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.
Об АЭС: Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.
Об электроэнергии: В среду 12 февраля будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
О лекарствах: Зеленский назначил заседание СНБО по уменьшению цен на лекарства на среду 12 февраля.
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