Новини 11 липня: парад кредитних угод, історичний максимум Bitcoin та підозра заступнику голови уряду РФ

Про що всі сьогодні говорили?

Про.кошти на відбудову України. Уряд України підписав з МБРР й Міжнародною асоціацією розвитку угоду про запуск п’ятирічної програми PREPARE Ukraine на $200 млн, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть "Укргідроенерго" перший транш кредиту, 120 млн євро, на відновлення та модернізацію українських гідроелектростанцій.

Про податки. Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.

Про призначення голови БЕБ. Олександр Цивінський, якого уряд після перемоги у конкурсі не затвердив на посаді керівника Бюро економічної безпеки України, заявив, що так і не отримав жодного офіційного документу щодо цього.

Про "справу метро". Генпрокурор опублікував аудіозаписи розмов, київських чиновників, які знали про аварійність тунелю Київського метро між станціями "Деміївська" і "Либідська", але приховували це.

Про РФ. Міноборони Росії може відмовитися від відновлення свого єдиного авіаносця, "Адмірал Кузнєцов", який ремонтує з 2018 року. А заступнику голови уряду РФ Дмитру Патрушеву заочно оголосили про підозру в організації масового викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.

Про криптовалюту. Курс Bitcoin зріс до історичного максимуму через активний інтерес з боку великих інституційних інвесторів та сприятливої криптополітики адміністрації президента США Дональда Трампа.

Ексклюзиви ЕП

FIFA скопіювала формат Чемпіонату світу для збірних, коли 32 команди змагаються раз на чотири роки, і для клубів. Проте оновлений Club World Cup не подобається ні фанатам, ні футболістам, ні клубам, хоча останні й розігрують мільярд доларів призових. Що з ним не так?