Bitcoin б’є новий рекорд на тлі попиту з боку інституційних інвесторів

У п’ятницю курс Bitcoin зріс до історичного максимуму, що стало результатом активного інтересу з боку великих інституційних інвесторів та сприятливої криптополітики адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найбільша у світі криптовалюта досягла піку в $116 781,10 під час азійської сесії, продемонструвавши зростання більш ніж на 24% від початку року. Востаннє її торгували на рівні $116 563,11.

"Новий історичний максимум Bitcoin зумовлений нестриманим накопиченням з боку інституцій — великі гравці масово викуповують актив і вичерпують ліквідність на біржах", — заявив Джошуа Чу, співголова Гонконзької асоціації Web3.

У березні Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют. Крім того, він призначив на ключові посади прихильників крипторинку, зокрема голову Комісії з цінних паперів і бірж Пола Аткінса та очільника штучного інтелекту в Білому домі Девіда Сакса.

Сімейний бізнес Трампа також вийшов на крипторинок. Згідно з поданням до SEC, медіагрупа Trump Media & Technology Group (DJT.O) планує запуск біржового фонду (ETF), який інвестуватиме в низку криптовалют, зокрема біткойн.

Ether, друга за капіталізацією криптовалюта у світі, також підскочила майже на 5% — до $2 956,82, раніше сягнувши п’ятимісячного максимуму в $2 998,41.

Нагадаємо:

Медіакомпанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group подала до Комісії з цінних паперів і бірж США заявку на запуск біржового фонду, що інвестуватиме в обидві провідні криптовалюти — Bitcoin та Ethereum