Мобілізовані ФОП не сплачуватимуть податки протягом часу служби: як цим скористатись

Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.

Про це повідомляє Податкова служба.

Зазначається, що набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу.

За інформацією ДПС, податки, які не сплачуватимуться:

– податок на доходи фізичних осіб,

– єдиний податок,

– військовий збір,

– ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

"Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року", – інформують в податковій.

Що робити ФОП:

• якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі – заяву подавати не потрібно;

• якщо даних у Реєстрі немає – можна подати заяву й копії підтверджуючих документів самостійно до податкової.

Зазначається, що ДПС створила у територіальних органах робочі групи. Для зручності і можливості отримати консультацію щодо нових норм всі "гарячі лінії" продовжують працювати.

Нагадаємо:

У січні-березні 2025 року було зареєстровано 56 826 нових ФОПів, що приблизно на 20% більше, ніж у четвертому кварталі 2024 року (47 347).

Водночас кількість закритих ФОПів зросла помітніше – з 71 975 у IV кварталі 2024 року до 108 242 у першому кварталі 2025 року, що становить приріст понад 50%.