Новости 11 июля: парад кредитных сделок, исторический максимум Bitcoin и подозрение замглавы правительства РФ

О чем все сегодня говорили?

О.средствах на восстановление Украины. Правительство Украины подписало с МБРР и Международной ассоциацией развития соглашение о запуске пятилетней программы PREPARE Ukraine на $200 млн, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит "Укргидроэнерго" первый транш кредита, 120 млн евро, на восстановление и модернизацию украинских гидроэлектростанций.

О налогах. Самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы.

О назначении главы БЭБ. Александр Цивинский, которого правительство после победы в конкурсе не утвердило на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины, заявил, что так и не получил ни одного официального документа по этому поводу.

О "деле метро". Генпрокурор опубликовал аудиозаписи разговоров киевских чиновников, которые знали об аварийности тоннеля Киевского метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", но скрывали это.

О РФ. Минобороны России может отказаться от восстановления своего единственного авианосца, "Адмирал Кузнецов", который ремонтирует с 2018 года. А заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву заочно объявили о подозрении в организации массового похищения зерна из временно оккупированных регионов Украины.

О криптовалюте. Курс Bitcoin вырос до исторического максимума из-за активного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов и благоприятной криптополитики администрации президента США Дональда Трампа.

Эксклюзивы ЭП

FIFA скопировала формат Чемпионата мира для сборных, когда 32 команды соревнуются раз в четыре года, и для клубов. Однако обновленный Club World Cup не нравится ни фанатам, ни футболистам, ни клубам, хотя последние и разыгрывают миллиард долларов призовых. Что с ним не так?