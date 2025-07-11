Єдиний авіаносець флоту РФ хочуть списати на металобрухт після семи років ремонту

Міноборони Росії може відмовитися від відновлення єдиного авіаносця у складі російського флоту – крейсера "Адмірал Кузнєцов", який перебуває на ремонті з 2018 року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

Як повідомляється, ремонт та модернізацію корабля на цей час припинено, а питання про його подальше майбутнє має бути вирішено найближчим часом.

Представники Головкомату Військово-морського флоту РФ та Об'єднаної суднобудівної корпорації, яка займалася відновленням крейсера, зараз обговорюють, чи варто повертати авіаносець до бойового складу флоту.

Колишній командувач Тихоокеанського флоту Росії адмірал Сергєй Авакянц назвав відмову від продовження ремонтних робіт "абсолютно правильною".

На його думку, російському флоту "Адмірал Кузнєцов" не потрібний навіть модернізований, оскільки це дуже дорога та неефективна морська зброя, а майбутнє – за носіями роботизованих комплексів та непілотованої авіації.

"А "Адмірал Кузнєцов", якщо буде ухвалено рішення не продовжувати ремонт, залишається лише взяти, розрізати на металобрухт та утилізувати", – сказав Авакянц.

Крейсер "Адмірал Кузнєцов" призначений для ураження великих надводних цілей, захисту морських з'єднань від атак противника та підтримки операцій із десантування. На кораблі можуть базуватися 28 літаків та 24 вертольоти. Спочатку реконструкція оцінювалася в 20 млрд руб. Передбачалося, що крейсер повернеться до складу російських ВМФ у 2022 році, але терміни завершення ремонту кілька разів переносили.