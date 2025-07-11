Заступника голови уряду РФ Патрушева підозрюють в організації масового викрадення українського зерна

Заступнику голови уряду РФ Дмитру Патрушеву заочно оголосили про підозру в організації масового викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.

Про це повідомляє Служба безпеки та Офіс Генпрокурора.

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації російського урядовця окупанти вивезли до РФ понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень.

Як встановило розслідування, йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Правоохоронці повідомляють, що у подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" рф до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару.

Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора, повідомляє СБУ.

Зазначається, що оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо:

З 2022 року станом на вересень 2024-го Росія разом з партнерами продали краденого з окупованих територій України зерна на майже один мільярд доларів.