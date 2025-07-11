"Фабрика підготовки": партнери та уряд запускають програму Prepare Ukraine на $200 мільйонів

Уряд України підписав з Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) угоду про запуск п’ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом $200 млн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про фінансування підготовки державних та муніципальних проєктів відбудови, щоби ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації.

Початковий грант $44,3 млн із цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) буде спрямовано на формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності.

"PREPARE Ukraine перетворює донорські гранти на конкретні проєкти – від відбудови мостів і лікарень до запуску нових виробництв, здатних інтегруватися у глобальні ланцюги постачання.

Разом зі Світовим банком ми створюємо системну "фабрику підготовки", що мінімізує затримки, підвищує прозорість і відкриває шлях до багатомільярдних інвестицій у найближчі роки», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Перший транш буде доступний до використання, починаючи з серпня й покриватиме технічну підтримку державних замовників, включаючи розбудову самої Агенції.

Найближчим часом Світовий банк і Мінекономіки затвердять операційний посібник програми, відкриють фонд підготовки проєктів і почнуть фінансувати технічну підтримку державних замовників.

Нагадаємо:

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про надання додаткового фінансування – 30 млн євро – в межах програми Ukraine Partnership Facility.