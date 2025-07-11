"Укргідроенерго" отримає від ЄІБ перший транш кредиту на відновлення ГЕС

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть ПрАТ "Укргідроенерго" перший транш кредиту у розмірі 120 млн євро на відновлення та модернізацію українських гідроелектростанцій.

Про це ПрАТ "Укргідроенерго" повідомляє у Telegram.

"Відповідна угода про перший транш була підписана 10 липня у Римі на полях конференції з відновлення України URC2025. Загальна сума кредиту становить 200 млн євро, який буде надано за двома або більше фінансовими угодами", – говориться у повідомленні.

Частину коштів планується спрямувати на відновлення трьох гідроелектростанцій компанії, які були пошкоджені внаслідок російських терористичних атак. Решту — на проведення термінових аварійних робіт у випадку можливих нових пошкоджень інших об’єктів Укргідроенерго.

Відновлення втрачених потужностей та посилення стійкості об’єктів гідроенергетики в умовах триваючої воєнної агресії є критично важливим для стабільності та стійкості української енергосистеми, говориться у повідомленні.

"Укргідроенерго" відзначає скоординовану роботу з Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, а також Міністерством енергетики, які сприяли укладенню кредитної угоди.

Важливе значення має і фінансова гарантія Європейської комісії в межах нової програми Ukraine Facility. Ця флагманська програма ЄС з бюджетом €50 млрд (на 2024–2027 роки) покликана забезпечити стабільну підтримку для відновлення, реконструкції та модернізації України.

"Гарантійна угода з ЄС дозволила ЄІБ взяти на себе зобов’язання інвестувати значні кошти в українську енергетику та інші критичні проєкти, попри воєнні ризики. Кредит для Укргідроенерго став одним із перших проєктів у межах Ukraine Facility, і його успішне впровадження створює важливий прецедент", – говориться у повідомленні.

"Вперше в історії Укргідроенерго отримує кредит під гарантії Європейського Союзу. Це важливий кредит довіри до Укргідроенерго як до надійного партнера, здатного ефективно діяти навіть в умовах війни. Ми дбаємо про безперервність усіх процесів — від щоденного управління до реалізації стратегічних проєктів", – говорять в "Укргідроенерго".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ПрАТ "Укргідроенерго" 22 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "Консалтингова компанія "Острів" консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва на 8,28 млн грн.

Також повідомлялося, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив двом міністерствам розробити бюджетну програму для компенсації різниці в тарифах на електроенергію, що виникла через руйнування Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що "Укргідроенерго" уклало угоду на будівництво захисної споруди для Дніпровської ГЕС вартістю 4,36 мільярда гривень з ТОВ "БК "Адамант".