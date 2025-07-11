Чиновники знали про аварійність ділянки тунелю Київського метро, але приховували це – прокуратура

Чиновники знали про аварійність тунелю Київського метро між станціями "Деміївська" і "Либідська", але приховували це.

Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, опублікувавши аудіозаписи розмов, які це підтверджують.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, оприлюднену розмову ведуть, зокрема, колишній керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський, якого оголошено в розшук, та головний інженер Віктор Вигівський.

З розмови, яка була записана 4 грудня 2023 року випливає, що, за словами начальника метрополітену, в жовтні-листопаді 2023 року між станціями "Либідська" та "Деміївська" разом з водою з'явився пісок, внаслідок цього пішли тріщини в тунелі.

Ці записи підтверджують, що службові особи метрополітену, до обов'язків яких входить цілодобовий моніторинг стану тунелів, не вжили необхідних заходів.

"Я працюю тут дев'ять років і розумію, наскільки це важлива і небезпечна річ", – сказав співрозмовнику колишній керівник Київського метроплітену 6 грудня 2023-го.

Згідно із записами, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор до останнього не хотів закривати аварійну ділянку метро, про це розповідав Брагінський головному інженеру.

Крім цього, в записах йдеться, що Брагінський хотів домовитись з блогером, який би розповів на загал, що на пошкодженій ділянці метро "ситуація стабільна".

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Нагадаємо:

8 грудня 2023 року довелося терміново зупинити рух на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська" у Києві через аварійну ситуацію. За словами мера Києва Віталія Кличка, це сталося через недотримання технологій будівництва 15 років тому.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

20 грудня 2023 року директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що критичної транспортної ситуації на станціях Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену немає, руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" вдалося запобігти.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня 2024 року після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У червні 2024 року Брагінського оголосили в розшук.

В липні 2025 року прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору, службова недбалість якого спричинила руйнування тунелю в столичному метро.