Новини 11 червня: Миколаїв був без світла, вирок екснардепу Крючкову

Про що говорили сьогодні?

Про Миколаїв: У Миколаєві було аварійне відключення електроенергії.

Про Китай: Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.

Про Кріппу: Власник бізнес-центру Парус, готелю "Україна" та кіберспортивної команли NAVI Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

Про Шкіля: Компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту, що сполучає правий та лівий берег Києва.

Про екснардепа Крючкова: Вищий антикорупційний суд у середу, 11 червня, ухвалив вирок стосовно народного депутата України V скликання.

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