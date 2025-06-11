Кріппа взяв під контроль Міжнародний виставковий центр

Власник бізнес-центру Парус, готелю "Україна" та кіберспортивної команли NAVI Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

Про це повідомляє Interfax Україна.

На сайті МВЦ йдеться, що будівля є найбільшою виставковою спорудою в Україні. Площа становить 73 228 м2.

"Наразі стосовно цього обʼєкту ми зафіксували наші домовленості і будемо працювати над тим, що вже є зараз.

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Угода, що відбулася, стосується не тільки акції A.T.V.T., яка володіє 50,04% статутного капіталу МВЦ, а й часток Анатолія і Олени Ткаченко, загальна придбана частка у власності становить 75+%", - повідомив Кріппа у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Бізнесмен зазначив, що не виключає можливості зміни призначення приміщення, однак реконструкції МВЦ наразі не передбачає. Він також сказав, що збирається зберегти команду працівників у 130 людей.

Як повідомляє Interfax Україна, МВЦ у 2024 році збільшив виручку на 71,4% – до 83,0 млн грн, його чистий збиток скоротився у 3,3 раза – до 7,1 млн грн.

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У травні АМКУ дозволив кіпрській компанії Кріппи Citadel Ventures Cyprus Limited отримати контроль над компанією A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd., якій належить 50,04% в ТОВ "МВЦ".

За даними YouControl, бенефіціарами ТОВ "МВЦ" вказано директора Анатолія Вікторовича Ткаченка та Віктора Вікторовича Ткаченка. Анатолію Ткаченку та Олені Вікторівні Ткаченко напряму належали по 12,49% ТОВ, 24,98% – у венчурного корпоративного інвестфонду "Асборн", бенефіціаром якого є Марина Дорохіна – донька девелопера торговельної нерухомості Вагіфа Алієва.

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