Китай залишив облікову ставку незмінною вшістнадцяте поспіль

У неділю Китай у 16-й місяць поспіль залишив базові кредитні ставки без змін, що відповідає очікуванням ринку.

Про це пише Reuters.

Стабільні базові кредитні ставки підкреслили обмежені можливості для подальшого пом'якшення монетарної політики після того, як деякі провідні світові центральні банки нещодавно перейшли до більш жорсткої позиції.

Однорічну базова ставка Народного банку Китаю зберегли на рівні 3%, а п'ятирічну – на рівні 3,5%. Усі 21 учасник ринку, опитаний агентством Reuters, прогнозували, що жодна зі ставок не зміниться.

"Щодо монетарної політики, ми вважаємо, що Китай перебуває на пізній стадії циклу зниження ставок. Наш базовий сценарій залишається таким: Народний банк Китаю утримається від змін до кінця цього року через обмежені чисті процентні маржі банків та перехід від дефляції до помірної інфляції.

Ризик для нашого прогнозу полягає в тому, що, якщо економічне зростання виявиться нижчим за очікування, можливе зниження ставок", – каже агентству Жаклін Ронг, головний економіст з питань Китаю в BNP Paribas.

Нагадаємо:

18 вересня Центральний банк Японії підвищив облікову ставку з 1% до 1,25% – рівня, якого цей показник востаннє досягав у 1995 році.

17 вересня Правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення проінфляційних ризиків.

16 вересня Федеральна резервна система США підвищила процентні ставки вперше з 2023 року на чверть процентного пункту і не виключає подальшого підвищення. Тепер діапазон ставки становить 3,75-4%.