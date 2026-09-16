У Миколаївській області 18 населених пунктів без світла після атаки ворога

Внаслідок падіння уламків від російських ударів було пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого без світла залишились 18 населених пунктів.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Без світла наразі близько 3628 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Росіяни вдарили по пасажирському поїзду "Київ-Миколаїв", обійшлося без постраждалих. Для евакуації пасажирів разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери.