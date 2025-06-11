Новости 11 июня: Николаев был без света, приговор экс-нардепу Крючкову

О чем говорили сегодня?

О Николаеве: В Николаеве было аварийное отключение электроэнергии.

О Китае: Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов, о чем свидетельствует начало выдачи экспортных разрешений в ЕС и США китайским компаниям.

О Криппе: Владелец бизнес-центра Парус, гостиницы "Украина" и киберспортивной команды NAVI Максим Криппа стал владельцем 75% доли в Международном выставочном центре (МВЦ).

О Шкиле: Компания "Автострада", принадлежащая Максиму Шкилю получит 1,18 млрд грн на достройку Подольского моста, соединяющего правый и левый берег Киева.

Об экс-нардепе Крючкове: Высший антикоррупционный суд в среду, 11 июня, вынес приговор в отношении народного депутата Украины V созыва.

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