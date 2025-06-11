Екснардеп Крючков отримав вирок

Вищий антикорупційний суд у середу, 11 червня, ухвалив вирок стосовно народного депутата України V скликання.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Колишнього нардепа визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ (організація зловживання владою або службовим становищем іншою особою).

Водночас суд визнав ексдепутата винуватим за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великому розмірі).

У Центрі протидії корупції уточнили, що вирок винесено Дмитрові Крючкову у справі про недоотримані доходи ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" на понад 346 млн грн. ВАКС призначив йому покарання у вигляді десяти з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.

НАБУ почало розслідування ще у грудні 2015 року, обʼєднавши своє перше кримінальне провадження зі справою МВС. Розгляд у ВАКС тривав п'ять років.

Прокурор САП просив для Крючкова 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крючков називав всі обвинувачення щодо себе "вигадками". В останньому слові озвучив, що вважає себе зовсім невинуватим.

Оголошення вироку щодо себе Крючков заслухав онлайн – з лютого 2024 року він перебуває за кордоном.

Раніше Крючков заявляв, що має право постійного проживання в Монако. Пізніше начебто перебував на лікуванні у Швейцарії. Нещодавно казав, що перебуває то у Франції, то у Відні.

За даними НАБУ, у 2014-2015 роках "Енергомережа", яку очолював Крючков, і в.о. голови правління ПАТ "Запоріжжяобленерго" оформили договори про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію.

"Енергомережа" зобов’язувалася переказати гроші "Запоріжжяобленерго" як первісному кредитору. Але розрахунки не були здійснені.

Це вже другий вирок для Крючкова. У справі про заволодіння коштами "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго" йому призначили 15 років ув’язнення. Зараз справа перебуває на розгляді в апеляції.