БЕБ викрило підпільний цех та знайшло пів мільйона "палених" Nike, Gucci та Adidas

БЕБ викрило нелегальний цех з контрафактом у Миколаєві

Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинило діяльність угрупування, яке під виглядом продукції відомих світових брендів у Миколаєві масово виготовляло контрафактний одяг для подальшого продажу по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Підробки стосувалися брендів Rebook, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Lacoste, Armani, Hugo Boss, Lewice, Columbia, Tommy Hilfiger, Off-White, Calvin Klei та інших.

Вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 50 млн грн. Організатору схеми повідомили про підозру.

Кримінальне провадження розпочали після заяв правовласників торгівельних марок, які повідомили про незаконне використання їхніх позначень.

Зловмисники налагодили повний цикл незаконного виробництва та збуту контрафактної продукції. Вони орендували склади в Миколаєві та облаштували в них виробничі цехи із майже 130 одиниць спеціального обладнання.

Готову продукцію накопичували на складах, після чого великими партіями постачали до торгівельних точок у різних регіонах України. Контрафакт продавали оптом і вроздріб, зокрема на ринку "7-й кілометр" на Одещині.

Завдяки підпільному виробництву та використанню чужих торгівельних марок підробки реалізовували за значно нижчими за вартість оригінальних товарів цінами.

Під час першочергових слідчих дій детективи виявили понад 60 тис. одиниць контрафактного одягу, готового до продажу. Їхні правовласники зазнали понад 11 млн грн збитків через ці підробки.

Під час повторних обшуків у Миколаєві та Одеській області детективи БЕБ додатково вилучили понад 360 тис. одиниць контрафактної продукції.

Серед вилученого – спортивне взуття, білизна, головні убори та інші текстильні вироби, зокрема шкарпетки. Також БЕБ виявило28 одиниць обладнання для виготовлення цієї продукції.

Вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 50 млн грн.

Нагадаємо:

11 вересня на Харківщині викрили масштабну схему виробництва підробок світових брендів: на правоохоронці вилучили контрафактної парфумерії на майже чверть мільярда гривень.