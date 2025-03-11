Новини 11 березня: ЄС підтримає український бізнес, обшуки у моделей OnlyFans, інфляція

Про що говорили сьогодні?

Про ЄС та підтримку українського бізнесу: Керівна рада Ukraine Investment Framework (інвестиційний механізм Євросоюзу) оголосила конкурс заявок для операцій з опосередкованого кредитування мікро-, малих та середніх підприємств в Україні через банки. Загальна максимальна сума конкурсу становить 1,6 млрд євро.

Про OnlyFans: Слідчі Національної поліції України проводять обшуки в українських моделей OnlyFans, інформацію про яких спочатку отримала Державна податкова служба, а потім Бюро економічної безпеки.

Про інфляцію: У лютому динаміка споживчої інфляції була близькою до траєкторії прогнозу Нацбанку, натомість базова інфляція і надалі перевищувала очікування через подальше зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Про зарплати держслужбовців: Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

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