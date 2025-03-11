ЄС підтримає український бізнес на 1,6 мільярда євро: він назвав умови конкурсу

Керівна рада Ukraine Investment Framework (інвестиційний механізм Євросоюзу) оголосила конкурс заявок для операцій з опосередкованого кредитування мікро-, малих та середніх підприємств в Україні через банки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загальна максимальна сума конкурсу становить 1,6 млрд євро, з яких 1,4 млрд євро у вигляді кредитних гарантій та ще 200 млн євро – гранти та технічна допомога.

Програма допомагає малому та середньому бізнесу отримати фінансування, зменшуючи ризики для банків. Підприємці можуть отримати кредити з меншими вимогами до застави.

Основні умови конкурсу:

Щонайменше 50% фінансування — для бізнесів у постраждалих регіонах, компаній ВПО, ветеранів або тих, хто наймає людей з цих груп.

Щонайменше 75% фінансування передбачено для МСП і 25% для МСП+, відповідно до пріоритетів конкурсу

Додаткова підтримка — для підприємств, що займаються розмінуванням.

Щонайменше 50% коштів — на капітальні інвестиції.

Чим більше фінансування для підтримки вразливих категорій, тим вищий рівень гарантійного покриття може отримати банк.

До 60 % грантів передбачено на бізнес-проєкти, які поєднують модернізацію виробництва, енергетичну безпеку та підтримку підприємств, постраждалих від війни.

У межах оголошеного конкурсу міжнародні фінансові організації (МФО) наразі формують свої пропозиції для подачі на фінансування. Після цього вони будуть затверджені Єврокомісією та урядом України. Очікується, що нове фінансування для українського бізнесу буде доступним у другій половині цього року.

На даний момент бізнеси можуть звертатися до банків-партнерів, щоб подати заявку на фінансування, яке стане можливим після затвердження поданих ініціатив.

Наразі вже понад 15 банків-партнерів працюють у межах UIF, зокрема Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Кредобанк та Банк Львів. Кількість банків може збільшитись.

Нагадаємо:

Ukraine Investment Framework (UIF) – це інвестиційний механізм, створений для підтримки економічного відновлення та модернізації України. Його загальний бюджет становить 9,3 млрд євро. Основна мета цієї програми – мобілізувати інвестиції в українську економіку для відновлення, реконструкції та модернізації країни.

У вересні 2024 року Європейська комісія оголосила перший конкурс заявок у межах Ukraine Investment Framework з метою залучення інвестицій у її відновлення та розвиток.