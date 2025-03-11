Рада проголосувала за реформу оплати праці на держслужбі

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Про це повідомив перший заступник керівника комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За відповідне рішення на засіданні 11 березня проголосувало 259 депутатів.

"Пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ. Але злетіли правки по підвищеній оплаті для Мінюсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки", – розповів Железняк.

Також не пройшла правка про зарплати працівникам апарату Верховної Ради – можливість встановлювати надбавку за вислугу років у понад 30% окладу.

Пізніше Железняк повідомив, що в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що нібито зарплати чиновників мають зрости на 70-90% одразу після ухвалення #8222. Депутат цю інформацію спростував, зазначивши, "що для цього немає грошей".

Реформа передбачає розмежування оплати праці на сталу заробітну плату (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державних службовців) та варіативну (премії).

Стала заробітна плата є фіксованою та гарантованою виплатою.

Розміри посадових окладів мають встановлюватися з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з зарплатами у приватному секторі.

Розмір посадового окладу буде варіюватися від 2,5 до 37,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня (від 7570 грн до 113 550 грн, станом на 2025 рік).

З метою визначення розмірів посадових окладів державні органи будуть поділятися за юрисдикцією: загальнодержавні, регіональні та місцеві.

Розмір премії не повинен перевищувати 30% оплати праці.

Реформа є частиною програми Ukraine Facility з дедлайном – 1 квартал 2025 року.

Нагадаємо:

Станом на початок 2025 року середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у листопаді 2024 року зросла до 62 тис. грн, порівняно з 57,5 тис. грн у жовтні 2024 року.