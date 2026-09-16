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Падел-клуб Світоліної і Стаховського, який постраждав від атаки РФ, відновлює роботу

Олексій Павлиш — 16 вересня, 13:40
Падел-клуб Світоліної і Стаховського, який постраждав від атаки РФ, відновлює роботу
Svito Padel Club

Падель-клуб Svito, який зазнав пошкоджень через вибухову хвилю під час атаки РФ на Київ у ніч на 8 вересня, оголосив про початок відновлення роботи в скороченому режимі.

Про це клуб повідомив у соцмережах, опублікувавши відео із співзасновниками Сергієм Стаховським та Еліною Світоліною.

У Svito зазначили, що 16 вересня бронювання приймає один корт, а з 17 вересня перші 3 корти. "Відновлення роботи всіх кортів потребуватиме ще трохи часу", – пояснили в клубі. Загалом у Svito – 7 кортів.

Svito Padel Club

"Ми постараємося надати можливість пограти всім бажаючим, тому будемо на зв'язку з усіма, хто має регулярні бронювання або хто захоче забронювати корти та заняття з тренерами найближчим часом", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Падель-клуб Svito, заснований тенісистами Еліною Світоліною та Сергієм Стаховським, зазнав пошкоджень під час атаки РФ на Київ у ніч на 8 вересня.

Клуб відкрився у травні. Детальніше про Svito читайте у статті ЕП: З тенісу — у паддл: як Світоліна та Стаховський зароблятимуть на хайповому виді спорту

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Падел-клуб Світоліної і Стаховського, який постраждав від атаки РФ, відновлює роботу
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