Новости 11 марта: ЕС поддержит украинский бизнес, обыски у моделей OnlyFans, инфляция

О чем говорили сегодня?

О ЕС и поддержке украинского бизнеса: Руководящий совет Ukraine Investment Framework (инвестиционный механизм Евросоюза) объявил конкурс заявок для операций по опосредованному кредитованию микро-, малых и средних предприятий в Украине через банки. Общая максимальная сумма конкурса составляет 1,6 млрд евро.

Об OnlyFans: Следователи Национальной полиции Украины проводят обыски у украинских моделей OnlyFans, информацию о которых сначала получила Государственная налоговая служба, а затем Бюро экономической безопасности.

Об инфляции: В феврале динамика потребительской инфляции была близкой к траектории прогноза Нацбанка, зато базовая инфляция и в дальнейшем превышала ожидания из-за дальнейшего роста расходов бизнеса, в частности на оплату труда.

О зарплатах госслужащих: Верховная Рада приняла в целом законопроект №8222 по внедрению единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

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