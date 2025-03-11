Поліція почала обшуки у моделей OnlyFans: дані про них могли отримати у податкової

Слідчі Національної поліції України проводять обшуки в українських моделей OnlyFans, інформацію про яких спочатку отримала Державна податкова служба, а потім Бюро економічної безпеки.

Про це ЕП повідомила одна з моделей, у якої відбулися обшуки.

Дівчина, яка представилася "громадянкою С", зазначила, що 11 березня до її будинку у Харкові завітали слідчі Національної поліції. В ухвалі суду (копія документа є у розпорядженні редакції ЕП) йдеться про те, що обшуки відбуваються за справою, порушеною за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів з отриманням доходу у великому розмірі).

"Вони забрали ноутбук чоловіка, флешки та 200 тисяч доларів, які були у будинку. Ці кошти я якраз сьогодні планувала обміняти на гривню для того, аби заплатити податок (на дохід – ЕП) за 2023 рік. Я завчасно домовилася з банком про обмін грошей.

Таке враження, що вони прослуховували розмови, бо знали, коли потрібно прийти, щоб гроші були вдома", – повідомила ЕП дівчина.

На її прохання не арештовувати кошти, призначені для сплати податків, слідчі ніби то запропонували заплатити принаймні половину цієї суми – 100 тисяч доларів – у вигляді хабаря.

Як йдеться в ухвалі суду, дівчину підозрюють у тому, що вона "пропонує роботу жінкам, що полягає у веденні листування та створення контенту порнографічного характеру з подальшим розповсюдженням вищезгаданого контенту у м. Харкові через мережу Інтернет". Водночас сама дівчина заперечує, що використовує найману працю, зокрема для ведення листування.

За словами "громадянки С." під час обшуку слідчий продемонстрував їй та її чоловіку список осіб, щодо яких правоохоронці вже збирають докази у справах про виготовлення порно. "Він гортав цей список і він просто не закінчувався", – додала "громадянка С.".

З її слів, під час обшуків 11 березня слідчий Нацполіції сказав, що щодо більшості моделей OnlyFans, які знаходяться у Харкові, правоохоронці вже зібрали достатньо доказів. Зокрема, вони вже ніби то здійснили "контрольні закупівлі" контенту.

ЕП звернулася до пресслужби МВС з проханням надати оперативний коментар. На момент виходу новини відповіді не надходила.

За словами "громадянки С.", ймовірно, поліція могла отримати дані щодо обсягів заробітків українських кріейторів на платформі OnlyFans. Ці дані українська податкова отримала восени 2024 року. Згодом, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки, яке почало проводити обшуки у моделей, які заробили найбільше грошей. Серед них тоді була й "громадянка С.".

Тоді ЕП отримала копію повістки на допит, яку БЕБ відправила іншій моделі OnlyFans, у якої БЕБ встигла провести обшук та вилучила майно. У ній формальною підставою слідчих дій є розслідування правопорушення за статтею 301 ККУ (що не є у підслідності БЕБ). Коментуючи цю ситуацію у БЕБ заявили, що громадянки, яких там допитували, просто "неправильно зрозуміли".

Після того, як історія з обшуками у моделей OnlyFans стала публічною, БЕБ ніби то неформально погодилася не продовжувати слідчих дій доти, доки в Україні не ухвалять законопроєкт про декриміналізацію порно. Про існування такої домовленості ЕП повідомляли як співрозмовники серед моделей OnlyFans, так і серед депутатів Ради.

Детальніше про те, як влаштована українська порноіндустрія і кому невигідна декриміналізація порно читайте у статті ЕП.