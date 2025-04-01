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Новини 1 квітня: "погані кредити", зміни для водіїв мотоциклів та мопедів

Віктор Волокіта — 1 квітня, 21:00
Новини 1 квітня: погані кредити, зміни для водіїв мотоциклів та мопедів
Getty Images

Про що говорили сьогодні?

Про кредити: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб довів ефективність своєї роботи з "поганими кредитами" виведених з ринку банків і міг би взяти у роботу портфель таких кредитів державних банків.

Про водіїв: Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер водії мотоциклів (мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Про допомогу: Україна отримала черговий транш у розмірі 3,5 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Кабінет міністрів погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення".

Про бронювання: З 1 квітня продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність.

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Новини 1 квітня: "погані кредити", зміни для водіїв мотоциклів та мопедів
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