Україна отримала 3,5 мільярда євро від ЄС в межах Ukraine Facility

Україна отримала черговий транш у розмірі 3,5 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Це перший транш фінансової підтримки, який Україна отримала у 2025 році. Він став можливим завдяки виконанню 13 індикаторів, передбачених Планом України на четвертий квартал 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з отриманих 3,5 млрд євро: 3,1 млрд – пільгові кредити та 400 млн – грантові кошти. Їх спрямують на покриття державних видатків.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро.

Нагадаємо:

В середині березня Рада ЄС схвалила третій платіж безповоротних грантів та кредитів в рамках програми Ukraine Facility розміром 3,5 млрд євро.