Новости 1 апреля: "плохие кредиты", изменения для водителей мотоциклов и мопедов
О чем говорили сегодня?
О кредитах: Фонд гарантирования вкладов физических лиц доказал эффективность своей работы с "плохими кредитами" выведенных с рынка банков и мог бы взять в работу портфель таких кредитов государственных банков.
О водителях: Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения. Отныне водители мотоциклов (мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок и трехколесных транспортных средств) могут двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.
О помощи: Украина получила очередной транш в размере 3,5 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
Кабинет министров согласовал привлечение 100 млн евро от Банка развития Совета Европы на выплату компенсации владельцам уничтоженного жилья по программе "еВідновлення".
О бронировании: С 1 апреля продлить бронирование своих специалистов смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Бронирование, которые были оформлены по старым правилам, потеряют силу.
Эксклюзив ЭП:
Тарас Коляда, "Подорожник": В маленьких городах скоро может не остаться аптек
Исполнительный директор крупнейшей сети аптек в Украине - о наценках на лекарства, закрытии точек после решений правительства и взаимодействии с Tabletki.ua.
Одиннадцать лет без Кобзона: как работает украинский рынок музыки
Большая война перевернула украинский рынок музыки, вернув спрос на украиноязычных исполнителей и песни. Как устроена работа украинских музыкальных лейблов и сколько они зарабатывают?