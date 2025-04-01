Новости 1 апреля: "плохие кредиты", изменения для водителей мотоциклов и мопедов

О чем говорили сегодня?

О кредитах: Фонд гарантирования вкладов физических лиц доказал эффективность своей работы с "плохими кредитами" выведенных с рынка банков и мог бы взять в работу портфель таких кредитов государственных банков.

О водителях: Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения. Отныне водители мотоциклов (мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок и трехколесных транспортных средств) могут двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.

О помощи: Украина получила очередной транш в размере 3,5 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Кабинет министров согласовал привлечение 100 млн евро от Банка развития Совета Европы на выплату компенсации владельцам уничтоженного жилья по программе "еВідновлення".

О бронировании: С 1 апреля продлить бронирование своих специалистов смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Бронирование, которые были оформлены по старым правилам, потеряют силу.

Эксклюзив ЭП:

Тарас Коляда, "Подорожник": В маленьких городах скоро может не остаться аптек

Исполнительный директор крупнейшей сети аптек в Украине - о наценках на лекарства, закрытии точек после решений правительства и взаимодействии с Tabletki.ua.

Одиннадцать лет без Кобзона: как работает украинский рынок музыки

Большая война перевернула украинский рынок музыки, вернув спрос на украиноязычных исполнителей и песни. Как устроена работа украинских музыкальных лейблов и сколько они зарабатывают?