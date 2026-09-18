ЦБ Японії підвищив облікову ставку до 30-річного максимуму

Центральний банк Японії підвищив облікову ставку з 1% до 1,25% – рівня, якого цей показник востаннє досягав у 1995 році.

Про це пише BBC.

ЦБ Японії підвищує ставку з 2024 року, коли вона становила -0,1%. З того моменту банк підвищив ставки вже шість разів. Банк послідовно підвищує ставку, намагаючись досягти рівня, подібного до інших провідних економік.

Це рішення ухвалене на тлі низки економічних викликів Японії, серед яких – тривала слабкість єни, зростання цін та скорочення чисельності робочої сили.

Водночас макроекономічні дані, опубліковані перед підвищенням облікової ставки, показали, що в серпні інфляція дещо сповільнилася.

Показник знизився до з 1,8% у липні до 1,7% в серпні, проте залишися близьким до цільового рівня банку у 2%.

Хоча рівень інфляції в Японії не є високим за міжнародними стандартами, зростання цін є відносно новим явищем в економіці. Донедавна країна протягом близько 30 років перебувала в умовах дуже низької інфляції або дефляції.

Водночас Японія значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв із Близького Сходу, через що перебої з постачанням через війну США з Іраном значно вплинули на ціни в країні.

Протягом останніх місяців валюта країни також перебувала під тиском. У серпні Токіо та Вашингтон підтвердили, що спільно втрутилися, аби зупинити падіння єни після того, як вона впала до нового 40-річного мінімуму.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також посилює тиск на Банк Японії з метою підвищення процентних ставок для підтримки єни, закликаючи його голову Казуо Уеду "вчинити правильно".

Експерти вважають, що якщо єна залишиться слабкою попри підвищення ставок, інфляційний тиск, може змусити ЦБ Японії робити монетарну політику жорсткішою швидше, ніж того хотіли б ринки чи уряд країни.

Нагадаємо:

17 вересня Правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення проінфляційних ризиків.

16 вересня Федеральна резервна система США підвищила процентні ставки вперше з 2023 року на чверть процентного пункту і не виключає подальшого підвищення. Тепер діапазон ставки становить 3,75-4%.