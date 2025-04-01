Уряд залучив мільйони євро на компенсації за знищене житло

Кабінет міністрів погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення".

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Перше рішення стосується житла. Згідно з оцінкою RDNA4, потреби на відновлення в цьому секторі на найближче десятиліття складають майже 84 млрд доларів.

Сьогодні залучаємо 100 млн євро або понад 4,8 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи в межах проекту НОME. За ці кошти будемо виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення", - сказав Шмигаль.

За його словами, минулого року Банк допоміг профінансувати 2,8 тис. житлових сертифікатів, а завдяки новому фінансуванню уряд оплатить ще 3,6 тис. сертифікатів на придбання житла.

"Друге рішення сьогодні стосується забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 млн євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО", - розповів він.

Шмигал нагадав, що проекти відновлення в житловій сфері також допомагає фінансувати Світовий банк, зокрема через проект НОРЕ.

"За рахунок цього проекту вже понад 87 тисяч українців отримали відшкодування за пошкоджене житло. А також плануємо в межах проекту НОРЕ відновити до 200 багатоповерхівок", - додав він.

Нагадаємо:

В застосунок "Дія" додали витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна — про факт руйнування житла або подану заявку на єВідновлення.