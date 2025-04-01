Водіям мотоциклів і мопедів дозволили рухатися смугами для громадського транспорту

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер водії мотоциклів (мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що таке право отримали і водії мопедів.

Ініціатива, започаткована Департаментом патрульної поліції з питань підтримки МВС, має на меті:

Зменшити затори у великих містах, адже двокольний транспорт може вільніше пересуватися дорогами.

Підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.

Гармонізувати законодавство України з практиками країн ЄС, де подібне рішення вже давно успішно діє в багатьох країнах.

Нагадаємо:

Впродовж минулого року українці здали на утилізацію рекордну кількість транспортних засобів – 33,5 тисяч.