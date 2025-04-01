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Водіям мотоциклів і мопедів дозволили рухатися смугами для громадського транспорту

Віктор Волокіта — 1 квітня, 16:27
Водіям мотоциклів і мопедів дозволили рухатися смугами для громадського транспорту
Вечірній Київ

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер водії мотоциклів (мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що таке право отримали і водії мопедів.

Ініціатива, започаткована Департаментом патрульної поліції з питань підтримки МВС, має на меті:

  • Зменшити затори у великих містах, адже двокольний транспорт може вільніше пересуватися дорогами.
  • Підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.
  • Гармонізувати законодавство України з практиками країн ЄС, де подібне рішення вже давно успішно діє в багатьох країнах.

Нагадаємо:

Впродовж минулого року українці здали на утилізацію рекордну кількість транспортних засобів – 33,5 тисяч.

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