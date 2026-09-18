Частка пільгових агрокредитів впала до 30% – ЗМІ

Після ударів по портах аграрії позичають активніше, але дешевих грошей у цих позиках поменшало: з 21 млрд грн, залучених після початку блокування, лише 6,3 млрд грн пройшли за програмою "5-7-9%" – від початку року співвідношення було іншим.

Про це пише галузеве видання "Агробізнес сьогодні".

Від початку року аграрії залучили 115 млрд грн кредитів, із них 49 млрд грн — за пільговою програмою, розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За розрахунками редакції, це означає, що частка "5-7-9%" у нових залученнях знизилася приблизно з 43% до 30%.

Держава вже розширила можливості програми для фінансування оборотного капіталу аграріїв. Крім того, за словами міністра, Світовий банк підтвердив готовність спрямувати 250 млн доларів на компенсацію відсоткових ставок за кредитами для аграріїв за "5-7-9%".

Національна система страхування воєнних ризиків має запрацювати з січня 2027 року, а відповідний напрям передбачений у бюджеті. Система має, зокрема, забезпечити страхове покриття втрат товарів і товарно-матеріальних цінностей через ворожі обстріли.

Нагадаємо:

Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій.

Фермери стверджують, що держава може запізнитися із компенсацією фермерам за втрачений урожай та іншими програмами держпідтримки: якщо виплати відбудуться після того, як потрібно купувати насіння і пальне, вона вже не допомагає провести наступну посівну.