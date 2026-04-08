Несплата податків: прокуратура повідомила про підозру великому забудовнику

Прокуратура повідомила про підозру директору товариства, яке не сплатило 53 мільйона гривень податків з продажу щонайменше 48 об'єктів нерухомості.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, йдеться про харківського забудовника Єгора Масленнікова, який володіє компанією "Строй Сіті Девелопмент".

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури директору товариства, що здійснювало фінансування будівництва житлових комплексів та офісних будівель, заочно повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму в 53 млн гривень, говориться у повідомленні.

Компанія будувала нерухомість у Києві, Київській області, у Харкові та Львові.

Встановлено, що акціонерне товариство з лютого по вересень 2020 року реалізувало фізичним особам об'єкти нерухомості на суму майже 300 млн гривень.

При цьому його керівник не відобразив отримані доходи у податковій звітності та не сплатив з них податок.

Щоб ухилитися від сплати податків, директор акціонерного товариства гроші, отримані від продажу нерухомості, перерахував на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності.

Він оформлював ці кошти як надання позики одному з цих підприємств, покриття дебіторської заборгованості та купівлі корпоративних прав.

Через це до столичного бюджету не надійшло податку на суму понад 53 млн грн, зазначає прокуратура.

Дії підозрюваного кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства приватної форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводить територіальне управління Бюро економічної безпеки у м. Києві.

Зазначимо, що за даними сайту "Антикор", Єгор Масленніков є засновником харківської групи компаній "Строй Сіті Девелопмент Груп", але зараз більшість з них переписані на дружину, її сестру та інших осіб.

Сам Масленніков залишається бенефіціаром ТОВ "Ріелті інвест плюс", акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ВІЛАРД" та ТОВ "Ріелті бізнес".

Водночас Масленніков дуже активно розвиває бізнес у Дубаї: він є засновником компанії Object1, яка має у цьому місті у Об'єднаних Арабських Еміратах одразу дев'ять проєктів.

