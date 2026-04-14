Незаконна приватизація: історичну будівлю у Львові повернули державі

Рішенням суду у власність держави повернуто незаконно відчужену історичну будівлю у центрі Львова – будівлю колишнього Інституту банківської справи.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Будівля є об'єктом культурної спадщини – раніше у ній знаходився Інститут банківської справи, до того – гімназії королеви Ядвіги.

Факт незаконного відчуження пам'ятки архітектури НАЗК виявило під час перевірки Міністерства освіти і науки України.

Як встановило Агентство, всупереч вимогам законодавства, що забороняє відчуження майна освітнього призначення, посадові особи МОН надали незаконне погодження на приватизацію цієї будівлі,.

Після цього будівлю безпідставно передали Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти".

"Під час перевірки НАЗК також встановило, що рішення про приватизацію було ухвалене в інтересах осіб, пов'язаних із керівництвом Львівської обласної державної адміністрації", – говориться у повідомленні.

Зібрані матеріали НАЗК передало до Офісу генерального прокурора. За результатами розгляду справи суд підтримав позицію прокуратури, ухваливши рішення про повернення історичної будівлі у власність держави.

Відповідно до закону України "Про освіту", основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом, додали у НАЗК.

