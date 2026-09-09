Недостовірне декларування: на Львівщині вручили підозру ексначальнику районного ТЦК

Ексначальнику районного ТЦК на Львівщині повідомлено про підозру через недостовірні дані в декларації на понад 4,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 45-річному колишньому начальнику одного з районних ТЦК та СП на Львівщині в умисному декларуванні недостовірної інформації.

Встановлено, що у декларації за 2024 рік він не зазначив майнові права дружини на об'єкт незавершеного будівництва – квартиру площею 40,8 кв. м у Львові вартістю майже два мільйона гривень.

Крім того, задекларовані готівкові заощадження подружжя суттєво перевищували суми, які вони могли накопичити з підтверджених джерел доходів.

Експосадовець вказав понад 2,5 мільйона гривень власної готівки. Водночас відповідно до підтверджених джерел доходів, міг накопичити не більше 684 тисяч гривень. Різниця становила понад 1,8 мільйона гривень.

Ще 40 тисяч доларів США та 376 тисяч гривень були зазначені як готівкові кошти дружини. За наявними даними, її доходи дозволяли накопичити не більше 1,2 млн грн, тоді як розбіжність становила 840,6 тисяч гривень.

За даними слідства, загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищила 4,5 мільйони гривень.

Ця сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальний кодексом України.

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