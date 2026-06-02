Верховний Суд підтвердив законність конфіскації майна топпосадовця обласного ТЦК

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність цивліьної конфіскації необґрунтованого активу заступника начальника Полтавського обласного ТЦК.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції .

Йдеться про трикімнатну квартиру площею 97,7 кв.м в Полтаві вартістю понад 1,9 млн грн.

Під час моніторингу способу життя заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки НАЗК встановило, що у 2023 році нерухомість придбала його мати, яка не мала такої фінансової можливості.

"Фактично ж нерухомістю користувався заступник начальника ТЦК та члени його сім'ї", – говориться у повідомленні.

На підставі матеріалів НАЗК, а також самостійно зібраних доказів прокурор САП у серпні 2024 року звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави, який суд задовольнив.

У подальшому Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення, однак прокурор оскаржив його в касаційному порядку.

Верховний Суд скасував рішення апеляційної інстанції та залишив у силі рішення суду першої інстанції про визнання активу необґрунтованим і його стягнення в дохід держави.

Рішення Верховного Суду набрало законної сили та є остаточним.

Нагадаємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів, які належать родині колишнього підполковника Національної поліції України.

Раніше прокуратура подала до суду позов щодо майна начальника одного з відділень поліції Одещини – його родина не могла придбати автомобіль за 3,4 мільйона гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи вартістю майже 20 мільйонів гривень депутата Київської міської ради і його дружини.

Раніше суд визнав необґрунтованими активи чиновника Державної міграційної служби на понад 7,3 млн грн, який купив торговельний центр, але не зміг довести, що зробив це за легально отримані кошти.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими визнано необґрунтованими активи понад на п'ять мільйонів гривень посадовця Державної міграційної служби, їх стягують в дохід держави.