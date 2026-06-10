Суд постановив конфіскувати три мільйона гривень у кременчуцького ТЦКашника

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокуратури про визнання необґрунтованими активів ексначальника Кременчуцького районного ТЦК – квартири та двох елітних позашляховиків.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Так, під час моніторингу способу життя НАЗК встановило, що упродовж 2022–2024 років начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки купив через третіх осіб квартиру в Кременчуці та два елітні позашляховики, один з яких згодом відчужив.

Проаналізувавши доходи, видатки та майновий стан екскерівника ТЦК, членів його сім'ї та близьких осіб, агентство дійшло висновку, що за рахунок законних доходів придбати ці активи він не міг.

Наразі суд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів у сумі майже три мільйона гривень. Ідеться про квартиру в клубному будинку; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, вартість автомобіля TOYOTA RAV-4 та дохід, отриманий від його відчуження.

Рішення ВАКС ще не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прокуратура звернулася з позовом до суду про визнання необґрунтованими активів, які належать колишньому начальнику Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність цивліьної конфіскації необґрунтованого активу заступника начальника Полтавського обласного ТЦК.

Раніше апеляція залишила без змін рішення суду першої інстанції, який визнав необґрунтованими активами майно на суму понад 3,8 млн грн родини колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила конфіскацію активів, якими користується голова селищної ради в Рівненській області.