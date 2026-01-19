Прокуратура хоче стягнути 4 мільйона гривень з ексначальника Кременчуцького ТЦК

Прокуратура звернулася з позовом до суду про визнання необґрунтованими активів, які належать колишньому начальнику Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України заявив позов до Вищого антикорупційного суду, говориться у повідомленні.

Ідеться про визнання необґрунтованими активів, які в період 2022–2024 років набув колишній начальник Кременчуцького РТЦК та СП.

Це квартира в клубному будинку в місті Кременчуці, автомобіль "TOYOTA LAND CRUISER PRADO", а також вартість автомобіля "TOYOTA RAV-4" та дохід від його відчуження і частина готівкових накопичень. Загальна вартість цих активів сягає понад 4 млн гривень.

У НАЗК повідомляють, що підставою для позову стали результати моніторингу способу життя, який здійснювали уповноважені особи агентства, а також докази, самостійно одержані прокурором і НАБУ.

Проаналізувавши майновий стан ексначальника РТЦК та СП, членів його сім'ї та родичів, агентство дійшло висновку про неможливість набуття зазначених вище активів за рахунок законних доходів.

Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

