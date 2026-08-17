Незадеклароване майно на 78 мільйонів гривень: до суду перелдали справу депутата міськради

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міської ради, якого обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокурора, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Хоча ім'я не називають, відомом, що ідеться про депутата Ужгородської міської ради і управителя готельно-ресторанного комплексу "Кілікія" Арсена Мелкумяна.

За матеріалами повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Ужгородської міської ради, якого обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації на майже 78 млн грн.

Під час повної перевірки його декларації, поданої за 2024 рік, НАЗК встановило, що депутат не зазначив у ній готель площею понад 1074 кв. м, який орендував для ведення підприємницької діяльності, та ресторан площею понад 242 кв. м, де вела бізнес його дружина.

Обидва об'єкти входять до складу готельно-ресторанного комплексу, що належить матері депутата.

Крім того, посадовець задекларував понад 108 млн грн готівки, яка належать йому та дружині. Водночас під час перевірки він не зміг підтвердити законність походження 28,3 млн грн, необхідних для формування задекларованих заощаджень.

За результатами повної перевірки НАЗК передало матеріали до правоохоронних органів. Депутату повідомили про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Ужгородського РУП в Закарпатській області за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури та оперативного супроводження УСР в Закарпатській області.

Раніше Мелкумян заявив, що у "Кілікії" він займається управлінням майном за довіреністю, оскільки комплекс належить матері і не мусить декларувати таке майно.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що депутата Ужгородської міської ради, управителя готельно-ресторанного комплексу "Кілікія", Арсена Мелкумяна підозрюють у недостовірному декларуванні майна на близько на 78 млн грн.

Раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Ужгородської міської ради, який не не задекларував майно на майже на 14 мільйонів гривень. Ідеться про депутата Павла Маєрчика, який став депутатом Ужгородської міської ради 2020 року від партії "ОПЗЖ".