Голова сільради програв апеляцію: держава забере катер за мільйон гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила конфіскацію активів, якими користується голова селищної ради в Рівненській області.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Апеляційна палата ВАКС заслухала доводи сторін та залишила без змін рішення ВАКС від 25 листопада 2025 року, яким визнано необґрунтованими активи, якими користується голова селищної ради в Рівненській області, на суму майже 5,8 млн грн.

Ідеться про житловий будинок площею 230 кв. м та земельну ділянку площею 831 кв. м, що розташовані в центральній частині м. Рівного, на суму майже 4,2 млн грн, які наприкінці 2019 року придбала теща посадовця.

А також про катер вартістю майже мільйон гривень, земельну ділянку площею 0,25 га та спеціальний вантажний автомобіль, які набула у власність сім'я посадовця у 2023 році.

Згідно з рішенням суду ці активи стягнуто в дохід держави. Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні апеляційної скарги відповідачів.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

Перевірку інформації розпочали на основі матеріалів головного управління Національної поліції в Рівненській області, а позов подано на підставі матеріалів НАЗК, говориться у повідомленні.

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