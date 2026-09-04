У справі про шахрайські кол-центри затримали заступника начальника департаменту ОГП

Українська правда.

Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в Офісі генерального прокурора в рамках спецоперації викриття злочинної організації.

Джерело: повідомлення НАБУ, джерела УП у бізнесових колах

Дослівно: "НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна".

Деталі: За даними джерел УП у бізнесових колах, НАБУ і САП уже затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

Працівник НАБУ заходить до ОГПУ Фото: УП

УП також вдалося зафільмувати, як працівники НАБУ із драбинами перелазять через паркан до будівлі Офісу генерального прокурора.

Як писала УП у 2022 році генеральна прокурорка Ірина Венедіктова без конкурса взяла на керівну посаду колишнього колегу свого чоловіка.

Сергій Кропива на колишній посаді в поліції

Тоді Венедіктова створила новий департамент, який мав відповідати і за економічні злочини, і за кібербезпеку держави. Новий департамент без конкурсу очолив Кропива. Раніше він працював у кіберполіції: начальником київського управління та першим заступником голови.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпєра.