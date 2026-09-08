ВАКС визначив заставу ексголові наглядової ради "Сенс банку"

Суд обрав запобіжний захід колишньому голові наглядової ради "Сенс Банку" Миколі Гладишенку, який фігурує у кримінальному провадженні про відмивання 150 млн грн для внесення застави за ексміністра енергетики і юстиції Германа Галущенка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд застосував до підозрюваного Гладишенка запобіжний захід у вигляді застави сім мільйонівгривень.

Гладишенко має п'ять днів на внесення застави, або ж прокурор звернеться з клопотання про обрання більш жорсткого запобіжного заходу.

Крім того Гладишенко забов'язаний не відлучатися з Києва, здати паспорти для виїзду за кордон, утриматися від спілкування з фігурантами "Форест Гамп" тощо.

"Фактично, за даними прокурора, Гладишенко від початку до кінця контролював зі сторони АТ "Сенс Банк", щоб не було перепон із внесенням застави за Галущенка", – говориться у повідомленні. Для цього, в тому числі, залучив керівника фінмону "Сенс банку" Людмилу Снігур.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн, зважаючи на майновий стан Гладишенка.

Суддя вирішив частково задовольнити клопотання прокуратури, яка просила заарештувати Гладишенка, й призначити йому заставу в розмірі сім мільйонів гривень.

Нагадаємо:

Раніше ВАКС відмовився брати під варту голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака у справі "Форест Гамп" та призначив йому заставу у 15 млн грн.

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс банк".

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить взяти голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 млн грн застави.

2 вересня Національний банк визнав Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив власнику "Сенс Банку" вимогу про його заміну.