Декларування доходів громадянами: у ДПС розповіли, хто сплатить найбільшу суму податків

Протягом семи місяців українці задекларували 323,9 млрд грн доходів і сплатять до бюджету понад 6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, найбільшу суму податкових зобов'язань – 760,7 млн грн – задекларував киянин.

Про це інформує Державна податкова служба.

За січень – липень 2026 року фізичні особи подали майже 215 тисяч декларацій про майновий стан і доходи, говориться у повідомленні.

"Задекларовано 323,9 млрд грн доходів, отриманих минулого року. Це на 16 млрд грн більше, ніж за відповідний період 2025 року", – зазначають податківці.

Кількість поданих декларацій порівняно із січнем – липнем 2025 року зросла на п'ять тисяч.

Громадяни визначили до сплати до бюджету понад 6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 2,6 млрд грн військового збору.

Податкові зобов'язання, які перевищують 1 млн грн, задекларували 1025 громадян. З них 72 особи визначили до сплати понад 10 млн грн, а 8 громадян – понад 100 млн грн.

ДПС також розповідає, що найбільшу суму податкових зобов'язань – 760,7 млн грн – задекларував мешканець Києва.

"Декларація може бути підставою не лише для сплати податків, а й для їх часткового повернення з бюджету. Громадяни можуть отримати податкову знижку, якщо протягом року здійснювали витрати, які дають таке право", – нагадують податківці.

Нагадаємо:

Майже 46 тисяч українських держслужбовців "декларують бездомність" упродовж щонайменше двох років, а за останній рік – понад 64 тисячі посадовців.