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Мінфін розповів про нові надходження від облігацій держпозики

Андрій Муравський — 5 серпня, 19:11
Мінфін розповів про нові надходження від облігацій держпозики
Getty Images

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 18,2 мільярдів гривень..

Про це пресслужба Мінфіну повідомляє у Facebook.

"18,2 млрд грн в еквіваленті до державного бюджету – результат розміщення військових облігацій 5 серпня. А саме: 12,37 млрд грн та 140 млн дол. США", – говориться у повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам запропонували ОВДП на 552 млн грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 398 млн грн під 17,09% з погашенням через 1,9 року, 1,3 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року та 10,1 млрд грн під 14,84% з погашенням через 4 роки.

"Лише у липні вдалося залучити 72,2 млрд грн до держбюджету, а загалом з початку повномасштабного вторгнення – понад 1,7 трлн грн. Усі ці кошти спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та фінансову стабільність держави", – повідомляє відомство..

Аукціони з продажу державних облігацій міністерство здійснює щовівторка. Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 грн / 1 000 дол. США / 1 000 євро.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики України на аукціонах понад 312 мільярдів гривень.

Раніше НБУ повідомив, що із 1 травня 2024 року до 1 травня 2025 року інвестиції юридичних та фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики зросли на 16%. Станом на початок травня 2025 року частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась порівняно з попереднім роком до 4,7% (у травні 2024 було 3,8%).

Також повідомлялося, що станом на 1 липня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 45 065,6 млн дол. США, збільшившись за червень на 1,2%. Така динаміка була зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Також повідомлялося, що у жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій – 106,9 млрд в еквіваленті, з яких 82,8 млрд становили військові облігації.

Мінфін ОВДП

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