Україна за 2 місяці витратила на погашення ОВДП більше, ніж залучила від продажу

Уряд України у січні-лютому 2025 року залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 45,64 млрд грн та $255 млн. Водночас на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за цей період спрямовано 59,5 млрд грн та $353,3 млн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Максимальна дохідність ОВДП, які розміщувалися на аукціонах у лютому, становила у гривні 16,95% річних, у доларах США – 4,60% річних. ОВДП, номіновані у євро, у лютому не розміщувалися.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2025 року уряд України на первинних аукціонах із розміщення ОВДП залучив 1,09 трлн грн, $8,6 млрд і 2,4 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 734,3 млрд грн, $8,9 млрд і 2,1 млрд євро.

Щодо військових облігацій, то їхній загальний портфель у власності фізичних та юридичних осіб на 1 березня 2025 року склав 190,9 млрд грн в еквіваленті порівняно зі 101,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 березня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,9 раза.

Нагадаємо:

19 лютого Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провели перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg.