Мінфін провів аукціон з обміну облігацій на 8,4 мільярда гривень

Міністерство фінансів України провело третій від початку року аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики, обсяг задоволених заявок становить 8,37 млрд грн за номінальною вартістю.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з терміном погашення 29 квітня 2026 року на новий випуск з датою погашення 25 квітня 2029 року.

Термін обігу нових облігацій становить понад 3 роки (1125 днів). Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 16,15%.

На рахунок емітента в результаті аукціону з обміну буде зараховано 8,3 млн шт. ОВДП з терміном погашення 29 квітня 2026 року на загальну суму 8,92 млрд грн. Після цього зазначені цінні папери буде погашено та анульовано.

Від початку 2026 року Мінфін уже провів три аукціони з обміну ОВДП на загальну суму понад 37 млрд грн.

"Switch-аукціони є інструментом активного управління державним боргом. Вони дають змогу зменшити навантаження на бюджет у короткостроковому періоді, подовжити середній строк боргу та підтримати ліквідність внутрішнього ринку державних цінних паперів", – говориться у повідомленні.

Минулого року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. Внутрішній ринок ОВДП – друге за обсягом джерело фінансування бюджету після зовнішніх запозичень.

У листопаді 2025 року обсяг вкладень юридичних і фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики був на 29,9% більшим, ніж у листопаді 2024 року.

У жовтні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквівалент через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).