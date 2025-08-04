Нацбанк розповів, скільки коштів залучено від держоблігацій

З початку 2025 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики України на аукціонах понад 312 мільярдів гривень.

Про це інформує Національний банк України.

"Упродовж січня – липня 2025 року Міністерство фінансів: залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 249 739,6 млн грн, 863,8 млн дол. США та 562,7 млн євро", – говориться у повідомленні.

Також міністерство спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 209 754,5 млн грн, 1 352,8 млн дол. США та 665,7 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у липні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США – 4,25% річних, у євро – 3,25% річних, повідомляє НБУ.

Портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 серпня 2025 року становив 187,0 млрд грн в еквіваленті порівняно з 131,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 серпня 2024 року. За даними регулятора, за останній рік він зріс більше ніж в 1,4 раза.

Загалом упродовж воєнного стану уряд залучив за рахунок ОВДП майже 1 770 млрд грн, зазначили у НБУ.

Нагадаємо:

Раніше НБУ повідомив, що із 1 травня 2024 року до 1 травня 2025 року інвестиції юридичних та фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики зросли на 16%. Станом на початок травня 2025 року частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась порівняно з попереднім роком до 4,7% (у травні 2024 було 3,8%).

Також повідомлялося, що станом на 1 липня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 45 065,6 млн дол. США, збільшившись за червень на 1,2%. Така динаміка була зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Також повідомлялося, що у жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій – 106,9 млрд в еквіваленті, з яких 82,8 млрд становили військові облігації.