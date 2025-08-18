НБУ назвав рушій зростання активів банків у другому кварталі

Зростання чистих гривневих кредитів клієнтам другий квартал поспіль підтримало активи банківського сектору.

Про це йдеться у огляді банківського сектора, який підготував Національний банк України.

"Роль субсидійованого кредитування для бізнесу надалі скорочувалася, а якість кредитного портфеля – поліпшувалася", – говориться у повідомленні.

Обсяг чистих активів банків у II кварталі зріс на 3,2% передусім за рахунок жвавого нарощування банками кредитного портфеля клієнтів. Натомість обсяг портфеля ОВДП скоротився, а обсяг депозитних сертифікатів майже не змінився.

Обсяг чистих гривневих кредитів бізнесу зріс на 9,5%, зокрема в сегменті МСП – на 11,3%. Наростили кредитний портфель всі групи банків. Кредити бізнесу із терміном понад три роки зросли на 13,5%.

Найбільшими реципієнтами стали галузі сільського господарства, оптової торгівлі, фінансових послуг, харчопрому та машинобудування.

Роль субсидійованого кредитування в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" стала зменшувалася, передусім через доступність умов кредитування поза її межами, повідомляє НБУ.

"Якість корпоративного портфеля поліпшувалася майже два роки поспіль, передусім завдяки жвавому нарощуванню обсягу нових кредитів високої якості", – говориться у повідомленні

Частка корпоративних позичальників, що зазнали дефолту за гривневими кредитами на кінець кварталу, залишалася кращою за середні показники до повномасштабного вторгнення – дещо менше 3%. Загалом частка NPL знизилася до 27,0% (16,1% – без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих кредитів у держбанках).

Зобов’язання банків у ІІ кварталі зросли на 3,5% за рахунок збільшення обсягів фондування від населення та бізнесу. Обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках щоквартально зростають уже впродовж року, а зростання обсягу гривневих коштів бізнесу компенсувало сезонне зниження минулого кварталу.

Ставки за депозитами впродовж кварталу надалі зростали з огляду на конкуренцію між банками за строкові кошти вкладників, повідомляє регулятор.

Ставки за гривневими кредитами бізнесу підвищувалися повільніше, ніж за депозитами, переважно за новими кредитами великим підприємствам у приватних банках.

Чиста процентна маржа зросла до 7,5% унаслідок зростання дохідності кредитів, однак через зростання витрат прибуток за ІІ квартал 2025 року на 2,1% менший, ніж за попередній.

У липні сектор успішно виконав нормативи достатності регулятивного капіталу на рівні 10% (за винятком лише одного малого банку).

Чинний із вересня норматив левериджу, за даними тестових розрахунків, ризикує порушити лише один невеликий банк.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 993 МВт. З 1 червня 2024 року до 1 серпня 2025 року банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 389 МВт.

Раніше повідомлялося, що протягом тижня бізнес залучив 556 кредитів на суму понад 1 млрд грн пільгових кредитів, а від початку року він отримав понад 52 млрд грн, це 17,2 тис. кредитів.

Раніше повідомлялося, що травні українські банки видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн.

Також повідомлялося, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема для фінансування ОПК, за рахунок неефективних програм.

Уряд ухвалив рішення продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме протягом перших п’яти років кредитування (замість двох, як було раніше), після чого становитиме 5% річних.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів розширив можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".